Осъдиха 22-годишен за шофиране със 162 км край Солун

Съдът в Солун осъди 22-годишен шофьор, засечен да се движи със 162 км/ч по републиканския път Солун - Едеса при разрешени 70 км/ч.

Младият мъж е признат за виновен за опасно шофиране от съда за престъпления в Солун. Наложено му е наказание от три години лишаване от свобода, като изпълнението на присъдата е отложено до разглеждане на евентуално обжалване.

Освен това съдът постанови отнемане на шофьорската му книжка за срок от шест месеца.

Инцидентът е станал в сряда вечерта на националния път Солун - Едеса. Според полицията водачът не само е карал с повече от два пъти над разрешената скорост, но е извършвал и опасни маневри, застрашаващи останалите участници в движението.

Пред съда 22-годишният заявил, че се е прибирал от работа и е управлявал автомобила на баща си.

Случаят предизвика остра обществена реакция в Гърция на фона на зачестилите тежки катастрофи и прояви на агресивно шофиране. В социалните мрежи мнозина коментират, че условните присъди за подобни нарушения не действат възпиращо.

В Гърция санкциите за превишена скорост са сред най-сериозните в Европа, а при тежки нарушения глобите могат да достигнат 1200 евро.

Според гръцкия Кодекс за движение по пътищата за превишение до 20 км/ч се наказва с глоба от 100 евро, от 20 до 30 км/ч - 350 евро и временно отнемане на книжката, над 30 км/ч - 700 евро, отнемане на книжка и регистрационни номера за 60 дни, при изключително опасно шофиране или скорост с над 60 км/ч над ограничението санкцията може да достигне 1200 евро, както и съдебно преследване.

В случаи като този край Солун, когато водачът е шофирал със 162 км/ч при ограничение 70 км/ч и е извършвал опасни маневри, нарушенията вече се разглеждат не само като административни, а и като престъпление срещу безопасността на движението.