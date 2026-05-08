Зеленски: От руска страна няма дори символичен опит за прекратяване на огъня

Володимир Зеленски Снимка: КАДЪР: Ютуб/POLITICO

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че към 7:00 местно време (също и българско) Русия е нанесла над 140 удара по позиции на фронтовата линия, като е извършила и 10 офанзивни операции, предаде Укринформ, като се позова на публикация на държавния глава в приложението Телеграм.

По думите на Зеленски, по чиято информация руските сили са нанесли и повече от 850 удара с дронове, от страна на Москва "няма дори символичен опит за прекратяване на огъня на фронта" въпреки едностранно обявеното от руския президент Владимир Путин примирие, влязло в сила в полунощ. Поводът за него са утрешните чествания на годишнината от победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война.

"В течения на изминалата нощ руската армия продължи да обстрелва украински позиции", заявява Зеленски.

"Всичко показва ясно, че от руска страна няма дори символичен опит за прекратяване на огъня на фронта. Украйна ще отговори днес, както го направихме през последните 24 часа. Ще защитаваме нашите позиции и живота на хората. Русия трябва да прекрати тази война и всички в действителност ще видят това, когато започнат стъпките към мира", посочи Зеленски, цитиран от БТА.

