Саудитска Арабия подчерта стратегическото значение на Ормузкия проток в ООН

Ормузкият проток

Постоянният представител на Саудитска Арабия при ООН д-р Абдулазиз Алуасил заяви, че Ормузкият проток остава едно от най-важните морски пътища за международната търговия и глобалната енергийна сигурност, предаде саудитската новинарска агенция СПА, цитирана от БТА.

По време на съвместна пресконференция, проведена от държавите членки на Съвета за сътрудничество Залива (ССЗ) и САЩ относно проекторезолюция за свободата на корабоплаването, Алуасил заяви, че всяка заплаха за навигацията в протока директно подкопава стабилността на световните пазари и международните вериги за доставки.

Той предупреди за сериозните хуманитарни и икономически последици, които произтичат от прекъсвания в потока на основни стоки, медицински доставки и хуманитарна помощ.

Постоянният представител подчерта необходимостта от защита на морската сигурност и гарантиране на безопасния и непрекъснат поток на международната търговия в съответствие с международното право.

Той призова за координирани международни действия за деескалация на настоящото напрежение и предотвратяване на задълбочаването на кризата, като подчерта, че подобни усилия са от съществено значение за защитата на регионалната и международна сигурност.

Д-р Алуасил завърши своето изказване, като подчерта значението на засилването на международното сътрудничество за защитата на жизненоважните морски пътища и отстояването на принципите на международния мир и сигурност.

