Африкански прах, дъждове и жега обхващат Гърция от петък

От петък Гърция навлиза в период на рязка промяна на времето, като страната ще бъде засегната едновременно от африкански прах, валежи, гръмотевични бури и чувствително покачване на температурите. Според прогнозите нестабилното време ще продължи поне до началото на следващата седмица, а явленията ще се усещат различно в отделните райони на страната.

Топли въздушни маси от Северна Африка ще пренесат големи количества прах над по-голямата част от Гърция. Най-силно явлението ще се усети в Македония, Тракия, Тесалия, Атика и части от Пелопонес. Атмосферата ще бъде задушна, небето мътно, а на места видимостта ще бъде ограничена, особено в ранните сутрешни часове.

Успоредно с това от петък следобед се очакват локални валежи и гръмотевични бури, главно в северните и централните райони. Заради високата концентрация на прах във въздуха дъждовете на места ще бъдат кални и ще оставят следи по автомобили, прозорци и сгради.

Температурите ще започнат постепенно да се повишават още от петък, а през събота и неделя в много райони ще достигнат 30–32°C. В южната част на страната, Крит и Додеканезите стойностите могат да се доближат до 34°C, създавайки усещане за ранна лятна горещина.

Метеоролозите предупреждават, че комбинацията от прах, влага и високи температури може да създаде сериозен дискомфорт за хората с астма, алергии и други респираторни заболявания. Препоръчва се ограничаване на престоя навън в часовете с най-висока концентрация на прах и избягване на физическо натоварване на открито.

Шофьорите също трябва да бъдат внимателни заради възможно намалена видимост и хлъзгави пътища след калните валежи. По моретата в петък и събота ще духат силни южни ветрове до 7 бала по Бофорт, което може да доведе до промени или закъснения във фериботните маршрути към островите.