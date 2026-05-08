Южна Корея и Канада задълбочават връзките си в стратегически области

Президентът на Южна Корея - И Дже-мьон, и министър-председателят на Канада Марк Карни се споразумяха в телефонен разговор днес да задълбочат двустранното сътрудничество в областта на сигурността, енергетиката, добива на стратегически природни суровини и модерните технологии, предаде Ройтерс, като се позова на канцеларията на южнокорейския държавен глава.

Кабинетът на канадския премиер също пусна прессъобщение за разговора.

Отава обяви, че двамата лидери са обсъдили възможности за задълбочаване на връзките в областта на търговията, технологиите и природните ресурси, включително втечнения природен газ и стратегическите суровини, предава БТА.