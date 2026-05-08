103-ма са загинали в Ливан от началото на конфликта с Израел през март

Израелски удар отново причини смъртта на член на спасителен екип в Южен Ливан, след като загина спасител от свързания с групировката "Хизбула" Ислямски здравен комитет, предаде Франс прес, като се позова на информация от ливанската Гражданска защита.

Тя заяви, че спасителят "е бил убит при израелски удар на пътя между селищата Рашая и Кфаршуба" въпреки действащото примирие, предава БТА.

Световната здравна организация посочи в сряда, че е потвърдила 152 атаки срещу структури на здравеопазването, при което са били убити 103 души, а ранени са били още 241 в Ливан от началото на войната с Израел на 2 март тази година.