Тръмп: Утре ще предоставим пълен доклад за ситуацията с хантавируса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му ще представи пълен доклад за ситуацията с хантавируса още утре, след като се появиха опасения за нови случаи на заразата.

„Надяваме се, че всичко е под контрол. Много добри специалисти работят по случая", каза Тръмп пред журналисти. По думите му докладът ще бъде свързан основно със ситуацията около круизния кораб „Ем Ви Хондиус", тъй като заболяването отне живота на трима от неговите пътници, пише "Дейли Мейл".

Междувременно Световна здравна организация (СЗО) предупреди, че е възможно да бъдат регистрирани още случаи на хантавирус, след като трима пътници от кораба загинаха вследствие на заболяването. Според експертите обаче огнището може да бъде овладяно при спазване на необходимите мерки.

Здравните власти във Обединеното кралство потвърдиха, че двама британски граждани са дали положителни проби за хантавирус. Проверява се и трети предполагаем случай на остров Тристан да Куня — отдалечен архипелаг в южната част на Атлантическия океан.

Друг заразен пътник от „Ем Ви Хондиус" вече е пристигнал в Европа, докато корабът се е насочвал към Канарски острови. Здравните служби продължават да следят разпространението на потенциално опасния щам, за който има опасения, че може да се предава между хора.

Случаят предизвика международно безпокойство, но специалистите подчертават, че хантавирусът, който обичайно се предава чрез гризачи, е значително по-малко заразен от COVID-19.