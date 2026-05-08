Стачка в Гърция на 13 май

Общогръцка 24-часова стачка на 13 май обяви най-големият синдикат на заетите в публичния сектор в страната АДЕДИ, съобщи АНА-МПА, цитирана от БТА.

Сред исканията на синдиката е спазване на защитата на държавните служители от произволни уволнения, връщане на 13-ата и 14-ата заплата, реално увеличение на възнагражденията, отмяна на вноската за безработица от 2 процента, увеличаване на необлагаемия минимум на 12 хиляди евро плюс 3000 за всяко дете, повишаване на надбавките за опасни и нездравословни условия на труд, масови назначения на постоянни служители, особено в сферите на здравеопазването, образованието и социалното осигуряване и др.