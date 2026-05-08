ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Kъм края на април китайските валутни резерви възли...

Времето София 19° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22807086 www.24chasa.bg

Трети британец е с хантавирус

2900
Засега няма причина за тревога в ЕС по въпроса със заразените с хантавирус. СНИМКА: Pixabay

Британската агенция за здравна сигурност съобщи днес, че е идентифициран още един предполагаем случай на хантавирус при британски гражданин - на остров Тристан да Куня в южната част на Атлантическия океан, предаде Ройтерс.

Двама британски граждани вече са потвърдени като заразени с хантавирус в рамките на наблюдението на смъртоносното огнище на борда на луксозния круизен кораб „Хондиус", каза агенцията, без да предостави допълнителни подробности за новия предполагаем случай.

Трима души - нидерландска двойка и германски гражданин, починаха на борда на „Хондиус". За общо петима души е потвърдено, че са заразени.

Очаква се корабът да акостира в Тенерифе в неделя, като от агенцията заявиха, че британските граждани на борда, които не проявяват симптоми, ще бъдат транспортирани със самолет обратно у дома и ще бъдат помолени да се изолират за 45 дни.

Седем британски граждани са слезли от кораба на 24 април на остров Света Елена. Агенцията съобщи, че двама от тях вече са изолирани във Великобритания, четирима се намират на Света Елена, а един е бил проследен извън Обединеното кралство, предава БТА.

Засега няма причина за тревога в ЕС по въпроса със заразените с хантавирус. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на 52-ото Народно събрание