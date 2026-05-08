Трети британец е с хантавирус

Британската агенция за здравна сигурност съобщи днес, че е идентифициран още един предполагаем случай на хантавирус при британски гражданин - на остров Тристан да Куня в южната част на Атлантическия океан, предаде Ройтерс.

Двама британски граждани вече са потвърдени като заразени с хантавирус в рамките на наблюдението на смъртоносното огнище на борда на луксозния круизен кораб „Хондиус", каза агенцията, без да предостави допълнителни подробности за новия предполагаем случай.

Трима души - нидерландска двойка и германски гражданин, починаха на борда на „Хондиус". За общо петима души е потвърдено, че са заразени.

Очаква се корабът да акостира в Тенерифе в неделя, като от агенцията заявиха, че британските граждани на борда, които не проявяват симптоми, ще бъдат транспортирани със самолет обратно у дома и ще бъдат помолени да се изолират за 45 дни.

Седем британски граждани са слезли от кораба на 24 април на остров Света Елена. Агенцията съобщи, че двама от тях вече са изолирани във Великобритания, четирима се намират на Света Елена, а един е бил проследен извън Обединеното кралство, предава БТА.