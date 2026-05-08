Защитници на природата настояват Брюксел да отмени празненство за 250-годишнината от независимостта на САЩ

Международната организация за защита на природата "Бунт срещу унищожението" (Extinction Rebellion) призова властите в Брюксел да отменят подготвяното тържество в белгийската столица за отбелязване на 250-годишнината от независимостта на САЩ, съобщиха местни медии.

Към призива са се присъединили и други организации, включително "Грийнпийс", според които проявата би била израз на подкрепа за политиката на президента Доналд Тръмп. В открито писмо се посочва, че подобно празненство не отговаря на мястото на Брюксел като европейски дом. Протестиращите призовават градските власти да не се поддават на "авторитарния американски режим".

Събитието в Брюксел за отбелязването на годишнината е насрочено за 28 юни в парка "Сенкантенер" и е организирано от посолството на САЩ. Предвижда се паркът да бъде затворен за граждани и да бъдат допускани единствено гости с покани, сред които генералният секретар на НАТО Марк Рюте и белгийският премиер Барт де Вевер.

Посланикът на САЩ в белгийската столица Бил Уайт съобщи, че частни дружества досега са дарили 3,6 милиона евро за организацията на празненството. Очаква се над гостите в парка да прелетят бойни самолети, сред които машини от Втората световна война, предава БТА.