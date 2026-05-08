Съдът отказа да пусне под гаранция 3 австралийки, свързани с "Ислямска държава"

На три от четирите австралийски гражданки, свързани с джихадистката групировка "Ислямска държава", които се завърнаха вчера със самолет в родината си заедно с децата си им бе отказано освобождаване под гаранция, предаде Асошиейтед прес.

Те се явиха в съда днес по обвинения в поробване и тероризъм след като се завърнаха в Австралия от Сирия заедно с още десет души, за които полицията твърди, че са свързани с терористичната групировка, пише БТА.

Петдесет и три годишната Каусар Абас и трийсет и една годишната ѝ дъщеря Зейнаб Ахмед бяха обвинени в съд в Мелбърн във връзка с твърденията, че семейството им е купило язидска робиня за 10 000 долара, съобщи полицията в изявление.

Адвокатите на двете обвиняеми заявиха, че в понеделник ще подадат молба за освобождаването им под гаранция. Нито една от австралийките не проговори по време на краткото им явяване в съда, а гаранцията им беше официално отказана. Абас, съпругът ѝ и децата им са пътували през 2014 г. до Сирия, която по това време е била центърът на т.нар. халифат на "Ислямска държава".

Абас е била съучастник в закупуването на робинята, която е била държана в семейния дом, твърди полицията. Майката е обвинена в четири престъпления срещу човечеството по австралийското законодателство, а дъщерята - в две престъпления, свързани с поробване. Всяко от обвиненията се наказва с до 25 години затвор. И двете жени бяха арестувани от кюрдските сили през март 2019 г. и оттогава бяха държани заедно с други членове на семейството в лагера "Родж".

Лагерът в Североизточна Сирия, близо до границата с Ирак, приютява предимно жени и деца, разселени от райони, които някога са били контролирани от "Ислямска държава".

Трийсет и две годишната Джанай Сафар беше арестувана на летището в Сидни и обвинена в принадлежност към терористична организация, както и във влизане или пребиваване в регион, контролиран от терористична организация. Всяко от обвиненията се наказва с потенциална максимална присъда от 10 години затвор.

Съдия днес отказа да я освободи, след като беше подала молба за освобождаване под гаранция. Тя се включи в съдебно заседание в Сидни чрез видеовръзка от затвора. Адвокатът ѝ без успех изтъкна, че извънредните обстоятелства по нейния случай оправдават освобождаването ѝ от ареста. Той също посочи, че както Сафар, така и 9-годишният ѝ син, вероятно страда от посттравматичен стрес и че момчето не познава никого другиго в Австралия, посочва АП.