През първото тримесечие на тази година производството на интелигентни потребителски стоки се развива с бързи темпове

През първото тримесечие на тази година производството на интелигенти потребителски стоки в Китай се развива с бързи темпове. Растежът на производството е очевиден и вече се превръща във важна опора за икономическия растеж в промишлеността, съобщава КМГ.

На пазара се появиха множество модели интелигентни устройства, предназначени за обикновените потребители. Сред тях са смарт очила, способни да разпознават предмети, да превеждат и да снимат; роботи, способни да разпознават емоции и да взаимодействат с хората; 3D принтери с изкуствени технологии, които може да осъществяват множество цветове и различни материали и много други. Редица интелигентни продукти се превръщат в нови избори на потребителите.

Според данните за периода януари-март броят на производството на смартфони в страната е достигнал 298 милиона, което е 6,9% ръст в сравнение със същия период на миналата година. Броят на производството на сервизни роботи е достигнал 4,4 милиона, което представлява ръст от 2,6 % в сравнение със същия период на 2025 г.