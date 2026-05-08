Kъм края на април китайските валутни резерви възли...

През първото тримесечие на тази година производството на интелигентни потребителски стоки се развива с бързи темпове

Снимка: Китайска медийна група

През първото тримесечие на тази година производството на интелигенти потребителски стоки в Китай се развива с бързи темпове. Растежът на производството е очевиден и вече се превръща във важна опора за икономическия растеж в промишлеността, съобщава КМГ. 

На пазара се появиха множество модели интелигентни устройства, предназначени за обикновените потребители. Сред тях са смарт очила, способни да разпознават предмети, да превеждат и да снимат; роботи, способни да разпознават емоции и да взаимодействат с хората; 3D принтери с изкуствени технологии, които може да осъществяват множество цветове и различни материали и много други. Редица интелигентни продукти се превръщат в нови избори на потребителите.

Според данните за периода януари-март броят на производството на смартфони в страната е достигнал 298 милиона, което е 6,9% ръст в сравнение със същия период на миналата година. Броят на производството на сервизни роботи е достигнал 4,4 милиона, което представлява ръст от 2,6 % в сравнение със същия период на 2025 г.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

