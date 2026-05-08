Kъм края на април китайските валутни резерви възлизат на 3, 4105 трилиона щатски долара

Според статистически данни на Държавното валутно управление към края на април 2026 г. мащабът на китайските валутни резерви е достигнал 3,4105 трилиона щатски долара, което е увеличение с 68,4 милиарда долара спрямо края на март, или ръст от 2,05%, предава КМГ.

Държавното валутно управление посочи, че комбинираният ефект от фактори като валутно преизчисляване и промени в цените на активите е довел до увеличение на мащаба на валутните резерви през месеца. Китай непрекъснато затвърждава и разширява положителната тенденция на стабилно икономическо развитие, като устойчивостта и динамиката на развитието се проявяват все повече, което допринася за поддържането на основна стабилност на мащаба на валутните резерви.