Китайският Червен кръст е помогнал на над 16 000 тежко болни деца за годината

Китайското дружество на Червения кръст съобщи, че през последната година е оказало помощ на над 16 000 тежко болни деца в страната, съобщава КМГ.

Подкрепа е предоставена на повече от 7000 деца с левкемия и над 5000 с вродени сърдечни заболявания. Организацията е провела и мащабни прегледи за откриване на сърдечни заболявания в 12 района на Китай, обхващайки около 150 000 деца. В същото време доброволческите екипи за кръводаряване вече включват над 200 000 членове, а програмата за донорство на костен мозък е разширила базата си с още 170 000 нови дарители.

Данните бяха представени преди отбелязването на Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец.