Иран: САЩ нарушиха примирието, атакувайки ирански петролен танкер

Говорителят на Централния щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия" Ебрахим Золфакари заяви днес, че Съединените щати са нарушили примирието, като са атакували ирански петролен танкер и друг плавателен съд, навлизащ в Ормузкия проток, както и като са извършили въздушни удари по цивилни райони в Южен Иран, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

В изявление относно сблъсъците в Южен Иран вчера вечерта Золфакари каза:

„Агресивните, терористични и мародерстващи американски военни нарушиха примирието, като атакуваха ирански петролен танкер, плаващ от крайбрежните води на Иран в района на Джаск към Ормузкия проток, както и друг плавателен съд, навлизащ в Ормузкия проток край пристанището Фуджейра в Обединените арабски емирства."

Той добави:

„В същото време цивилни райони бяха подложени на въздушни атаки със съдействието на някои държави от региона по крайбрежието на Бандар Хамир, Сирик и остров Кешм." Това пише БТА.

Говорителят подчерта:

„Въоръжените сили на Иран незабавно започнаха ответни атаки срещу американски военни кораби източно от Ормузкия проток и южно от пристанището Чабахар, като им нанесоха значителни щети."

„Престъпните и агресивни Съединени щати и държавите, които ги подкрепят, трябва да знаят, че Иран, както и в миналото, ще отговори мощно и без ни най-малко колебание на всеки акт на агресия или нападение", добави Золфакари.