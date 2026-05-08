КМГ: В Китай няма случаи на заразени с хантавируса

На 2 май тази година Световната здравна организация съобщи, че на полярния експедиционен круизен кораб, отплавал от Аржентина на 1 април, е избухнала епидемия от хантавирусна инфекция. От 6 април насам са регистрирани 8 случая, а към 7 май смъртните случаи са 3, което предизвика широко внимание и тревога, ПИШЕ КМГ.

Заразяването с хантавирус е разпространено в глобален мащаб и според оценки годишно се регистрират около 200 000 случая в целия свят. През последните години в Китай се наблюдава постепенното намаляване на случаите на хеморагична треска с бъбречен синдром. Китайският център за контрол и превенция на заболяванията заяви, че естественият гостоприемник на вируса „Андес", свързан с настоящата епидемия, не се среща на територията на Китай и няма съобщения за случаи на заразени.