Хонконг планира да се превърне в глобален център за търговия със суровини и злато

Хонконг обяви планове за изграждане на международен център за търговия със суровини и злато, подкрепен от националната политика, растящото търсене в Азия и промените в глобалните вериги за доставки, пише КМГ. 

Властите подчертават, че градът разполага със силни финансови и професионални услуги, правна система, основана на общото право, и независими механизми за разрешаване на спорове. Хонконг предлага широк спектър от услуги – от търговско финансиране и морско застраховане до инструменти за управление на риска.

Според анализатори геополитическата несигурност насочва все повече международни капитали към азиатските пазари, което допълнително засилва ролята на Хонконг като финансов и търговски център.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

