Кая Калас се обяви за бързо присъединяване на Молдова към ЕС

Върховната представителка на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че все още няма точна дата за започването на преговорите за присъединяване на Молдова към блока, но добави, че ЕС желае това да стане възможно най-скоро, предаде Ройтерс.

„Все още не мога да кажа точно кога ще започнат преговорите за присъединяването на Молдова към ЕС", каза тя на съвместна пресконференция в Кишинев с президентката на Молдова Мая Санду, пише БТА.

Молдова подаде молба за присъединяване към Европейския съюз на 3 март 2022 г., а на 23 юни 2022 г. получи статут на страна кандидат с препоръка за продължаване на реформите, отбелязва Ройтерс. През ноември 2023 г. ЕС потвърди напредъка на страната и препоръча започване на преговори за присъединяване - решение, одобрено от лидерите на съюза през декември 2023 г. Преговорите започнаха официално на 25 юни 2024 г.