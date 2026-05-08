Дрон подпали гора в радиоактивната зона на Чернобил (Видео)

Голям горски пожар се разрази в радиоактивната зона на Чернобил в Северна Украйна, до която достъпът е забранен, след като дрон падна в нея, съобщиха украинските власти, цитирани от Франс прес.
Те увериха, че не е засечено повишение на нивото на радиоактивност.
"След падането на дрон вчера се разрази пожар на територията на Чернобилския резерват", съобщи администрацията на резервата, цитирана от БТА.
Пожарът бушува и днес на територията на район с площ от 1100 хектара, като поривите на вятъра затрудняват работата на огнеборците, посочиха още от ведомството.
