Kъм края на април китайските валутни резерви възли...

3-ма души загинаха при изригване на вулкан в Индонезия

Вулкан. Снимката е илюстративна Снимка: Източник: Pixabay

Трима души загинаха, а най-малко пет са ранени, в резултат на изригването на вулкана Дуконо в Източна Индонезия днес, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Двама от загиналите са от Сингапур и са били част от група туристи, изкачвали вулкана в провинция Северно Малуку, когато той изригна тази сутрин, заяви местният полицейски шеф Ерлихсон Пасарибу.

Националната агенция за управление на бедствия съобщи, че най-малко пет алпинисти са били ранени при изригването, пише БТА.

Смята се, че около 20 алпинисти все още са блокирани на вулкана след изригването, като спасителни екипи ги търсят, каза още Ерлихсон.

Бамбанг Сугионо, ръководител на наблюдателния пост на вулкана, заяви, че туристическите дейности на вулкана Дуконо са били забранени от 17 април поради засилената вулканична активност. Той каза, че властите подозират, че алпинистите са влезли в забранената зона, без да се отчетат пред наблюдателния пост.

