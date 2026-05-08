Още 29 души са задържани при разследване за корупция в Истанбулската голяма община

Още 29 души са задържани в рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община, предаде Анадолската агенция. Арестите са свързани с общинското предприятие по озеленяването „Дървета и пейзажи", което според разследващите е манипулирало търгове чрез фиктивна тръжна система.

Новината идва на фона на кампанията на турските власти, обявена срещу корупцията на местно равнище. Разследванията засягат предимно общини, управлявани от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), като от 2024 г. досега в хода на тези действия са задържани десетки общински служители и общо 22 кметове от НРП, сред които е и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който понастоящем се намира в затвора. Срещу Имамоглу и още 407 обвиняеми от 9 март тече мащабен съдебен процес, пише БТА.

Според съобщение на Истанбулската главна прокуратура арестуваните са част от организирана престъпна група, за чиито ръководител е сочен отстраненият от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу. В съобщението се посочва, че са задържани 29 от общо 30 души, за които е издадена заповед за арест. Единият заподозрян, който все още е на свобода, се намира в чужбина, а усилията за задържането му продължават.

Според обвинителния акт на турската прокуратура организирана група, ръководена от Имамоглу, е започнала да действа по време на мандата му като кмет на истанбулската община Бейликдюзю и се е разраснала по време на мандата му като кмет на Истанбулската голяма община. Имамоглу е обвинен в 142 различни деяния, между които са: „сформиране на организация с намерение за извършване на престъпления", „укриване на доказателства за престъпление", „възпрепятстване на комуникацията", „повреждане на обществена собственост", „подкуп", „публично разпространяване на подвеждаща информация", „изнудване", „измама срещу публични институции", „пране на активи, получени от престъпна дейност", „манипулиране на търгове" и др. Прокурорите искат присъда до 2352 години затвор за отстранения кмет на Истанбул.