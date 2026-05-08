Взеха няколко души за заложници в банка в Германия (Видео)

Няколко души, включително шофьор на автомобил за превоз на пари, са били взети за заложници в клон на спестовна банка в западния град Зинциг в Германия петък сутринта, съобщава местната полицията, цитирана от en.philenews.com.
„Към момента се смята, че в банката има няколко извършители и заложници", заяви полицията в официално съобщение, като определи ситуацията като „стабилна".
Инцидентът е бил съобщен около 09:00 часа местно време в центъра на Зинциг, в германската провинция Райнланд-Пфалц. Полицията съобщи, че е започнала мащабна операция и е отцепила голям район, като подчерта, че няма опасност за хората извън периметъра.
German police said on Friday several people, including one cash transport driver, had been taken hostage at a savings bank branch in the western town of Sinzig.
"It is currently believed that there are several… pic.twitter.com/UGVDCqeCXs