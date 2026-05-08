Папа Лъв XIV се помоли лидерите да намалят напрежението и омразата по света

Папа Лъв Четиринадесети се помоли Бог да вдъхнови лидерите да работят за намаляване на напрежението и омразата по света, предаде Ройтерс.

Той отправи това послание днес по повод първата годишнина от избирането си за глава на Католическата църква и ден след своята среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Ватикана.

Папата, който предизвика гнева на американския президент Доналд Тръмп след като разкритикува войната срещу Иран, призова вярващите да се молят световните правителства да се откажат от насилието.

По време на посещение в град Помпей, близо до прочутите руини от вулканичното изригване, Светият отец заяви, че ще се присъедини към молитвите им Бог да започне „да докосва сърцата, да успокоява омразата и братоубийствените вражди и да просвещава онези, които носят специални отговорности в управлението", пише БТА.

Първият папа американец прие на аудиенция вчера държавния секретар на САЩ. Светият престол заяви след това, че двамата са се ангажирали да подобрят двустранните си отношения, което, според вътрешни източници, е необичайно признание на фона на безпрецедентното напрежение между главата на Римокатолическата църква и Тръмп.

Посолството на САЩ към Светия престол съобщи в Екс след срещата, че папата и Рубио са обсъдили „теми от взаимен интерес в Западното полукълбо".

В посланието си към хилядите хора на главния площад в Помпей днес папата изрази съжаление, че световният мир е „застрашен от международните напрежения и от икономика, която предпочита търговията с оръжие пред уважението към човешкия живот".

Лъв Четиринадесети също така призова хората да не се примиряват с войната. „Не може да се примирим с образите на смъртта, които новините ни показват всеки ден", каза той.