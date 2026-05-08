Съдът в Южна Африка даде ход за отстраняване на президента Рамапоса

Конституционният съд на Южна Африка отново даде ход на процедура за отстраняване от власт на президента Сирил Рамапоса, като обяви за недействителен резултат от гласуване в парламента, който беше прекъснал започването на същата процедура, предадоха Франс прес и Ройтерс.

През 2022 г. Националното събрание на Южна Африка, където мнозинство имаше партията на Рамапоса Африкански национален конгрес, отхвърли парламентарен доклад, който стигна до заключението, че има вероятност държавният глава да е извършвал престъпления, пише БТА.

По данни на бивш служител от разузнавателните служби Рамапоса бе обвинен в укриването на стотици хиляди долари от органите на реда и данъчните служби на страната. Смята се, че през 2020 г. южноафриканският президент е скрил близо 4 милиона долара в мебели в стопанството си във Фала Фала, където отглежда редки породи говеда, припомня АФП.

Южноафриканската прокуратура прекрати досъдебното производство през 2024 г.

"Резултатът от гласуването на Националното събрание е несъвместим с конституцията, недействителен и нищожен", обяви председателят на Конституционния съд Мандиса Мая в отговор на жалба, внесена от крайнолявата партия "Борци за икономическата свобода".

