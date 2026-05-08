ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гори полуремарке на АМ "Тракия" до Пловдив, колона...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22808724 www.24chasa.bg

Иранските сили превзеха танкер с флага на Барбадос (Видео)

2136
Заловеният кораб КАДЪР: X/@thenewregion

Ирански морски командоси са превзели танкер под флага на Барбадос „Ocean Koi" в Оманско море при специална операция, съобщиха иранските държавни медии в петък.

Техеран обвини плавателния съд, че е направил опит да наруши иранския износ на петрол. Същевременно морската разузнавателна фирма TankerTrackers съобщи, че три празни танкера на National Iranian Tanker Company (Националната иранска компания за танкери) са преминали т.нар. блокадна линия на САЩ през последните два дни, като са използвали Икономическата изключителна зона (ИИЗ) на Пакистан, съобщава Тurkiyetoday. 

Публичната връзка на Иранската армия потвърди операцията чрез държавни медии, включително Tasnim, Fars и IRNA, като заяви: „При специална операция морските командоси на армията на Ислямската република Иран завзеха нарушаващия танкер Ocean Koi, който се опитваше да създаде смущения в иранския износ на петрол и да навреди на интересите на иранската нация."

Според IRNA и официалното изявление на армията, танкерът „Ocean Koi" е превозвал ирански петролен товар и е използвал регионалните условия, за да навреди на иранския износ на петрол.

Командосите и морската пехота на Иранската революционна гвардия (IRGC) са ескортирали кораба до южното крайбрежие на Иран и са го предали на съдебните власти.

„Операцията беше извършена въз основа на решение на Върховния съвет за национална сигурност и съдебна заповед", се казва в съобщението.

Наблюдения от открити източници показват, че иранският флот е използвал местни бързоходни лодки при операцията по качване на кораба, като персоналът е бил въоръжен с автоматични оръжия тип AK-103/KL-103.

Иранският флот заяви, че „решително ще защитава интересите и активите на иранската нация в регионалните води и няма да толерира никакви нарушители или агресори".

Заловеният кораб КАДЪР: X/@thenewregion

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте откъде е избягал стрелецът, ранил жена във Варна (Видео)