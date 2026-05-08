Иранските сили превзеха танкер с флага на Барбадос (Видео)

Ирански морски командоси са превзели танкер под флага на Барбадос „Ocean Koi" в Оманско море при специална операция, съобщиха иранските държавни медии в петък.

Техеран обвини плавателния съд, че е направил опит да наруши иранския износ на петрол. Същевременно морската разузнавателна фирма TankerTrackers съобщи, че три празни танкера на National Iranian Tanker Company (Националната иранска компания за танкери) са преминали т.нар. блокадна линия на САЩ през последните два дни, като са използвали Икономическата изключителна зона (ИИЗ) на Пакистан, съобщава Тurkiyetoday.

Публичната връзка на Иранската армия потвърди операцията чрез държавни медии, включително Tasnim, Fars и IRNA, като заяви: „При специална операция морските командоси на армията на Ислямската република Иран завзеха нарушаващия танкер Ocean Koi, който се опитваше да създаде смущения в иранския износ на петрол и да навреди на интересите на иранската нация."

Според IRNA и официалното изявление на армията, танкерът „Ocean Koi" е превозвал ирански петролен товар и е използвал регионалните условия, за да навреди на иранския износ на петрол.

Командосите и морската пехота на Иранската революционна гвардия (IRGC) са ескортирали кораба до южното крайбрежие на Иран и са го предали на съдебните власти.

„Операцията беше извършена въз основа на решение на Върховния съвет за национална сигурност и съдебна заповед", се казва в съобщението.

Наблюдения от открити източници показват, че иранският флот е използвал местни бързоходни лодки при операцията по качване на кораба, като персоналът е бил въоръжен с автоматични оръжия тип AK-103/KL-103.

Иранският флот заяви, че „решително ще защитава интересите и активите на иранската нация в регионалните води и няма да толерира никакви нарушители или агресори".