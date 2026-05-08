25 партии и коалиции ще участват в предсрочните парламентарни избори в Косово

Общо 25 политически субекта – 22 партии и три коалиции – са подали заявления за участие на предсрочните парламентарни избори в Косово на 7 юни, се посочва в прессъобщение на косовската Централна избирателна комисия (ЦИК).

Сред заявилите участието си са политически сили на етническите албанци, които представляват мнозинство в страната, както и партии на малцинствените общности – сърби, турци, бошняци, роми, ашкалии, египтяни и горани. В списъка на ЦИК са по-големите партии на етническите албанци – дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK), дясноцентристкият Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) и десният Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK), пише БТА.

Първата от трите коалиции, които са дали заявка за участие на предсрочния вот, е коалицията около управляващото в Косово ляво националистическо Движение „Самоопределение" (LVV), в която влизат и партньорите му „Гудзо̀" (Guxo – от алб. ՙОсмели се՚), „Алтернатива" (Alternativa) и Албанската християндемократическа партия на Косово (АХДПК/PSHDK). Същата коалиция участва и на последните предсрочни парламентарни избори в страната на 28 декември 2025 г.

Втората коалиция, Коалиция „Вакат", представлява бошняците в Косово и включва Демократическата партия на бошняците (ДПБ,Demokratska Stranka Bošnjaka) и Демократическа партия „Ватан" (Demokratska Stranka Vatan).

Третата коалиция е на ашкалиите в Косово и се казва „Обединени ашкалии" (ОА/Ashkalitë e Bashkuar). В нея влизат Партията на ашкалиите за интеграция (ПАИ/PAI), Демократическа партия на ашкалиите от Косово (ДПАК/PDAK) и Движение за съвместно действие (ДСД/LPB).

От ЦИК информират, че срокът за подаване на заявки за участие от страна на нови политически сили – новосформирани предизборни коалиции, граждански инициативи и независими кандидати – е до 10 май, след което се очаква Комисията да гласува за допускане на политическите субекти до участие в изборите.

До 12 май е срокът за подаване на списъците с кандидатите за депутати, информира още ЦИК в прессъобщението.

Предсрочните избори на 7 юни в Косово ще бъдат третите избори за парламент в рамките на година и половина. Страната е обхваната от политическа криза от февруари 2025 г., съпътствана от дълъг блокаж при избора на председател на парламента и неуспешен опит за съставяне на правителство. През декември 2025 г. бяха произведени предсрочни парламентарни избори, на които Движение „Самоопределение" (LVV) на премиера Албин Курти си осигури необходимото мнозинство за съставяне на правителство, но предложенията му за избор на президент не събраха необходимата подкрепа в парламента, което доведе до разпускане на законодателния орган и насрочване на нови избори.