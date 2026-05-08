Спират двата реактора на румънската АЕЦ"Черна вода"

Продължителността на спирането на Втори блок на румънската атомна електроцентрала „Черна вода", който автоматично се изключи от мрежата на 4 май заради авария, ще бъде удължена, а Първи блок ще влезе в планирано спиране на 10 май, съобщи компанията оператор на централата „Нуклеарелектрика" (Nuclearelectrica), цитирана от местните медии. Така страната щe paбoти бeз ядpeнa eлeĸтpoeнepгия в пpoдължeниe нa пoнe тpи ceдмици, пише БТА.

„Втори блок на АЕЦ „Черна вода" ще бъде спрян за по-дълъг период от време, за да се извършат коригиращи дейности, които включват и подмяна на трансформатора с резервен", информира цитираният източник.

Двата ядрени реактора са с капацитет от 706 мегавата всеки и осигуряват 20 процента от нуждите на Румъния от електроенергия, отбелязва ПРО ТВ. Първи блок е пуснат в експлоатация през 1996 г., а Втори блок – през 2007 г. Предстои модернизация, която ще удвои капацитета на атомната електроцентрала.

Въздействието от спирането на реакторите може да бъде смекчено през слънчевите дни чрез производство на фотоволтаична енергия, но уязвимостта ще бъде максимална през вечерните часове при пиково потребление, пишат ПРО ТВ и Диджи24. За да компенсира дефицита, Румъния ще трябва да прибегне до масов внос на електроенергия и до увеличаване на производството в газови и въглищни електроцентрали, които в момента работят под номиналния си капацитет.

„Нуклеарелектрика" произвежда електроенергия, топлинна енергия и ядрено гориво. Компанията работи под ръководството на Министерството на енергетиката, като румънската държава притежава 82,49 процента от акциите, а други акционери – 17,50 на сто, след като бе листвана на фондовата борса през 2013 г.

Оперативните приходи са се увеличили с 20 процента до 5,75 милиарда леи (приблизително 1,097 млн. евро), в сравнение с 4,79 милиарда леи (приблизително 914 хил. евро) през 2024 г. Производството на енергия се е увеличило с един процент.

Атомната централа „Черна вода" е единствената в Румъния и се намира в окръг Констанца, в югоизточната част на страната.