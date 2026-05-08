Оспорват назначението на новия шеф на Мосад в съда

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова Върховния съд да отхвърли жалбите срещу назначението на генерал Роман Гофман за директор на Мосад. Според него решенията, свързани с националната сигурност, са изцяло в правомощията на министър-председателя.

„Отговорността за сигурността на държавата и нейните граждани е поверена единствено на министър-председателя."

Той подчертава, че именно премиерът носи демократичния мандат да взема стратегически решения за сигурността и че съдът не разполага с пълната картина на съображенията, довели до избора на Гофман, пише ynetnews.

Нетаняху твърди още, че опитът да бъде блокирано назначението на нов ръководител на Мосад по време на война е неправилен и че съдебният контрол върху подобно решение трябва да бъде силно ограничен.

Жалбите срещу Гофман са подадени от организацията „Движение за качествено управление" и от 21-годишния Ори Елмакайес. Той твърди, че като непълнолетен е бил използван в разузнавателна операция с одобрението на Гофман, когато последният е бил командир в Северното военно командване.

Самият Гофман отхвърля обвиненията и казва, че никога не е „управлявал" или „вербувал" лично Елмакайес. Според него става дума за изкривено представяне на фактите и той дори не е знаел кой стои зад комуникационния канал, използван в операцията.

Нетаняху номинира Гофман за шеф през декември миналата година, а през април 2026 г. комисия за назначения на висши длъжности одобри решението. Той трябва да встъпи в длъжност през юни.