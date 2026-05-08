ЕК не е установила данни за шпионаж на унгарски еврокомисар към европейски институции

Европeйската комисия не е установила данни, които да потвърдят изнесените в медии обвинения за унгарски шпионаж срещу европейските институции, заяви днес говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпрос.

Той уточни, че след няколкомесечна проверка не е открито сериозно нарушение на сигурността. На основата на събраните данни при проверката не е възможно да се посочи лична отговорност или съучастие на други, освен на самите разузнавачи, посочи говорителят. Той добави, че заключението е предадено на Европейския парламент.

Както БТА съобщи, през октомври миналата година ЕК започна вътрешно разследване на информации в европейски медии за шпионаж от страна на Унгария срещу институциите на ЕС. Според международно журналистическо разследване преди 11 години в унгарското Постоянно представителство към институциите на ЕС в Брюксел са били изпратени двама служители, уличени по-късно в шпионаж. По това време представителството е ръководено от днешния унгарски еврокомисар Оливер Вархей и се допуска, че той може да е бил в течение на шпионската дейност. Твърди се, че шпионите предлагали пари срещу чувствителна и поверителна информация от европейските институции. Пред евродепутатите от комисията на ЕП по бюджетен контрол еврокомисар Вархей отрече отправените срещу него подозрения.