ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гори полуремарке на АМ "Тракия" до Пловдив, колона...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22809256 www.24chasa.bg

ЕК не е установила данни за шпионаж на унгарски еврокомисар към европейски институции

848
ЕК: Снимка: 24 часа архив

Европeйската комисия не е установила данни, които да потвърдят изнесените в медии обвинения за унгарски шпионаж срещу европейските институции, заяви днес говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпрос.

Той уточни, че след няколкомесечна проверка не е открито сериозно нарушение на сигурността. На основата на събраните данни при проверката не е възможно да се посочи лична отговорност или съучастие на други, освен на самите разузнавачи, посочи говорителят. Той добави, че заключението е предадено на Европейския парламент.

Както БТА съобщи, през октомври миналата година ЕК започна вътрешно разследване на информации в европейски медии за шпионаж от страна на Унгария срещу институциите на ЕС. Според международно журналистическо разследване преди 11 години в унгарското Постоянно представителство към институциите на ЕС в Брюксел са били изпратени двама служители, уличени по-късно в шпионаж. По това време представителството е ръководено от днешния унгарски еврокомисар Оливер Вархей и се допуска, че той може да е бил в течение на шпионската дейност. Твърди се, че шпионите предлагали пари срещу чувствителна и поверителна информация от европейските институции. Пред евродепутатите от комисията на ЕП по бюджетен контрол еврокомисар Вархей отрече отправените срещу него подозрения.

ЕК:

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте откъде е избягал стрелецът, ранил жена във Варна (Видео)