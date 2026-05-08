Новото ни правителство е сред водещите теми в Северна Македония

„Нова власт в София: Румен Радев е избран за премиер на България", „Със 124 гласа „за" беше избрано новото правителство на България начело с Румен Радев", „Радев обещава правителство, което „ще си свърши работата", „България търси изход от дългата политическа криза", „Избрано е ново българско правителство: Радев обявява продължаване на европейския път, но с „критично мислене и прагматизъм", „Това е новото правителство на България – министърът на външните работи е известен с твърдата си позиция по отношение на (Северна) Македония", са част от заглавията в Северна Македония, които съобщават за избора на кабинета на Румен Радев. Това пише БТА.

Изборът на новото българско правителство е сред водещите теми в страната. В Северна Македония го очакваха и заради твърденията на управляващите, че с "нестабилни" или служебни правителства не могат да преговарят за европейското бъдеще на страната, за което искат "гаранции, че няма да има повече искания от страна на България".

„Ще имаме стабилен събеседник, с когото ще можем да разговаряме... Дали ще има подобрение в отношенията, ще зависи от събеседниците (ни)", кратко отговори днес президентът на Северна Македония Гордана Силяновска на журналистически въпрос, свързан с новото българско правителство. По думите й в Ереван тя е разговаряла с българския президент Илияна Йотова, като определи срещата като „приятелска, вдъхновяваща и обещаваща", според нея "вероятно", защото е била „извън ежедневния политически контекст".

Акцент в част от медийните публикации е и новият български министър на външните работи.

„Велислава Петрова е бивш член на партията „Има такъв народ" на Слави Трифонов, която открито заемаше антимакедонски позиции (...), беше заместник-министър на външните работи по време на коалиционното правителство на Кирил Петков, когато министър на външните работи беше Теодора Генчовска, също от квотата на ИТН. След това тя беше част от служебния кабинет на Гълъб Донев, когато министър беше Николай Милков, бившият секретар по външната политика на Радев от първия му мандат като президент. Като заместник-министър на външните работи в екипа на Милков, тя се занимаваше с въпроси, свързани с(ъс Северна) Македония. От периода, когато беше заместник-министър, я помним с изявлението ѝ, че няма нужда България отново да налага вето на (Северна) Македония. „Те сами си наложиха вето. Ясно е написано, че за да продължат пътя към европейска интеграция, трябва да променят конституцията си. Докато не направят това, наистина няма как да започнат преговори. Можем да налагаме вето колкото пъти искаме, крайната цел е този регион да се интегрира, така че да бъде много по-лесно да съжителстваме с тях, но това може да стане, когато те отговарят на критериите", цитират медиите в страната думи на Велислава Петрова в интервю за българска медия.