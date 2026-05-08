Украински съд осъди задочно съветник на Путин на 10 години затвор

Шевченковският районен съд в Киев осъди задочно съветника на руския президент Владимир Путин - Владимир Медински, и ректора на Московския институт за международни отношения към руското външно министерство Анатолий Торкунов на 10 години затвор с конфискация на имуществото заради антиукраински учебник. Това съобщи канцеларията на главния прокурор на Украйна, цитирана от Укринформ.

Медински и Торкунов са редактори на ученически учебник по история за 11-и клас, озаглавен "История. История на Русия. 1945 - Началото на 21-ви век", издаден в Русия през 2023 г.

Според украинските разследващи органи учебникът е станал един от лостовете на руската информационна политика на временно окупираните територии на Украйна, пише БТА.

Според украинската прокуратура учебникът съдържа публични призиви за промяна на държавните граници на Украйна, оправдава руската инвазия и временната окупация на украински територии и поощрява изкривен, идеологически предубеден възглед върху най-новите исторически събития сред учениците.

Русия поставя особен фокус върху децата - една от най-уязвимите групи на временно окупираните територии, посочва Укринформ.

Чрез учебни материали учениците са индокринирани с наративите за така наречените "братски народи", отричащи суверенитета на Украйна, както и за "освобождаването" чрез така наречената специална военна операция.

От 1 септември 2023 г. учебникът се използва за преподаване във временно окупираните територии на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, както и в "руската република Крим", отбелязва Укринформ.