BG следа в афера с шенгенски визи, замесени са италиански посланик и руска посредничка

Италианският всекидневник „Република" съобщи, че римската прокуратура разследва мащабна схема за незаконно издаване на шенгенски визи, организирана в италианското посолство в Узбекистан. В центъра на скандала са бившият посланик на Италия в Ташкент Пиергабриеле Пападия де Ботини ди Сант'Аньезе и неговата доверена сътрудничка Татяна Тараканова, рускиня с италианско гражданство и постоянно пребиваване в България.

Според разследването всичко започва на 2 декември 2024 г., когато Пападия поема ръководството на италианското посолство в Ташкент. Още в първите седмици той концентрирал контрола върху визовия отдел в собствените си ръце. Пред финансовата полиция в Рим служителят от консулския отдел Мишел разказва, че малко след пристигането си новият посланик наредил в службата да бъде назначена Татяна Тараканова, негова стара позната от периода му в италианското консулство в Москва.

„Република" пише, че Тараканова, 53-годишна рускиня с италиански паспорт, живее в България и според прокуратурата играе ключова роля в организацията на схемата. Според материалите по делото туристическата агенция Visa Concord Travel превела между януари и юни 2025 г. общо 23 600 евро по банкова сметка на Тараканова в България. Официално преводите били описани като „лихвен заем", но според прокуратурата става дума за прикрит механизъм за плащане на комисиони по схемата за визи. Проверява се дали страната е използвана като логистична и финансова база за трансфер на средства, свързани с незаконното издаване на визи.

По данни на прокуратурата Пападия и Тараканова изградили система за предоставяне на многогодишни шенгенски визи на руски граждани, които не са отговаряли на изискванията за влизане в ЕС. Цената на услугата варирала между 4 хил. и 16 хил. евро на човек, суми многократно по-високи от официалните консулски такси, които са между 45 и 60 евро.

Разследването установява, че кандидатите често не са живели в консулския район на Ташкент и никога не са се явявали лично в посолството. Освен това подавали документи с различни подписи и са използвали непълни или фалшиви документи. Част от заявленията били изпращани директно чрез Telegram и обработвани извън официалните списъци.

Схемата функционирала чрез три туристически агенции в Москва, регистрирани на един и същ адрес, което според следствието показва координирана дейност. Чрез тях поне 95 руски граждани са получили визи и са влезли в Италия без необходимите законови основания.

Следователите смятат, че става дума за добре организирана мрежа с ясно разпределени роли -посредници в Москва, дипломатическо покритие в Ташкент и финансови канали, достигащи до България.

Скандалът избухва след проверка на италианското външно министерство през юли 2025 г. Инспекторите откриват сериозни нарушения във визовите процедури. От проверени 92 заявления, в 81 случая имената на кандидатите липсвали в регистъра за достъп до посолството. Това означава, че кандидатите никога не са се явявали лично, което е задължително условие за издаване на шенгенска виза.

Върху редица документи инспекторите открили лично поставени бележки „ok" и инициали на посланика Пападия. Той вече е арестуван в Рим по обвинения в подпомагане на нелегална имиграция и корупция. Срещу Тараканова също се води разследване.

Италианските власти проверяват близо 400 визови досиета и имущество на стойност около 3 млн. евро, свързано с бившия дипломат.