72% от румънците подкрепят обединение с Молдова

Почти 72 процента от румънците биха подкрепили обединение с Република Молдова, а 63,4 на сто смятат, че то би направило Румъния по-силна държава, показва най-новото проучване на социологическата агенция ИНСКОП, публикувано в интернет.

Според разпространените данни 71,9 процента от анкетираните биха гласували с „да" на референдум за обединението на Румъния и Република Молдова, 21,4 на сто биха се обявили „против", други 2,1 процента все още не са решили, 3,2 на сто не биха гласували, а 1,4 процента не знаят или не отговарят.

Едва 8,4 на сто от румънците смятат, че обединението на Република Молдова с Румъния ще бъде постигнато през следващите три години, 13,3 процента мислят, че то ще се случи през следващите пет години, а 29,3 на сто виждат осъществяването му през следващите десет или повече години. Според 34,7 на сто това никога няма да се случи, 13,7 процента не знаят, а 0,6 на сто не са отговарили.

Почти 71 процента от участниците в проучването са склонни да се съгласят с твърдението, че жителите на Република Молдова са румънци със същия език и етническа принадлежност като румънците, докато 25,5 на сто смятат, че те са отделен народ с различен език и собствена съдба. Близо четири процента не знаят или не отговарят.

Проучването е осъществено сред 1100 респонденти на възраст 18 и повече години чрез телефонни интервюта в периода 14-21 април. Извадката е с максимална грешка от 3 процента при ниво на достоверност от 95 на сто.

В края на април президентът на Румъния Никушор Дан заяви, че страната „е готова", в случай че гражданите на Република Молдова подкрепят проект за обединение. Наскоро президентът на Молдова Мая Санду възобнови темата в публичното пространство и коментира в интервю за френския вестник „Монд", че това би позволило на Кишинев да се присъедини към Европейския съюз по-бързо. През януари в интервю за британските журналисти Рори Стюарт и Алистър Кембъл, водещи на най-големия подкаст във Великобритания, тя коментира, че би гласувала за обединение с Румъния, ако се организира референдум по този въпрос.

„Темата за обединението на Република Молдова с Румъния сякаш е излязла отвъд рамките на историческата носталгия и се е превърнала в широко приет ориентир за идентичност в румънското общество. За повечето румънци отношенията с Република Молдова вече не се възприемат строго в дипломатически или геополитически план, а като отношения между общности, считани за част от едно и също културно и историческо пространство. От друга страна, данните (от новото проучване на ИНСКОП) показват и наличието на ясно изразен реализъм: румънците подкрепят идеята за обединение, но не вярват, че то може да се случи бързо", казва директорът на ИНСКОП Ремус Щефуряк по повод последната анкета на социологическата агенция.