Гори полуремарке на АМ "Тракия" до Пловдив, колона...

Предадоха на Турция 48 души, издирвани зад граница

Нахиде Дениз за БТА

628
Издирваните ще бъдат съдени в Турция. Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Общо 48 души, издирвани от турските власти зад граница, са предадени на турските власти от държавите, в които са били заловени, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер", като се позова на изявление на турското Министерство на вътрешните работи,

От тях 27 души са били обявени за издирване с червени бюлетини на Интерпол, а останалите – чрез национален бюлетин за издирване.

Операциите по залавянето и екстрадирането на лицата, за които са издадени заповеди за задържане от турските власти, но са избягали в чужбина, са проведени в координация с отдела „Интерпол-Европол" към турската Главна дирекция по сигурността и Министерството на правосъдието, както и със съвместните усилия на правоохранителните органи в съответните държави.

Действията по задържането и предаването на издирваните на турските власти са извършени със съдействието на специализираните институции в 11 държави.

31 души от издирваните, заловени от правоохранителните власти на Грузия, са екстрадирани от страната и са предадени на турските власти, седем души са предадени от Германия, двама – от Гърция, а останалите – от САЩ, Нидерландия, Черна гора, Полша, Ирак, Русия, Сирия и Йордания.

Екстрадираните от чужбина лица са били издирвани за участие в различни престъпления, сред които нелегален трафик на наркотици и хора, организирана престъпност, киберпрестъпност и други криминални деяния.

Борбата на турските власти срещу престъпните лица, било в страната, било зад граница, ще продължи без никакви отстъпки, в сътрудничество с Интерпол и в рамките на двустранните сътрудничества, се посочва в изявлението на турското вътрешно министерство.

Издирваните ще бъдат съдени в Турция.

