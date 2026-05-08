Зеленски отиде на фронта в Югоизточна Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че е посетил фронтовата линия в Югоизточна Украйна, предаде Ройтерс.

Той по-конкретно посети украински позиции на Олександривското направление в Днепропетровска област, близо до административните граници с Донецка и Запорожка област, където през последните месеци украинските войски успяха да върнат контрола над малки парчета територия, отбелязва Укринформ.

„Въпреки обявеното примирие, врагът не е намалил интензивността на атаките си", посочи в Екс Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че Украйна обмисля да изпрати експерти, които да помогнат за укрепването на въздушната сигурност над балтийските държави, след като два предполагаеми украински дрона се разбиха в Латвия, влизайки от Русия.

„Ако се потвърди, че това са били украински дронове, които са били умишлено отклонени от курса си и насочени към Латвия чрез руски средства за електронна война, ще поднесем най-искрените си извинения на нашите латвийски приятели. Обмисляме също така възможността да изпратим украински експертни екипи, които да помогнат директно за укрепването на сигурността на въздушното пространство на нашите приятели срещу всякакви видове инциденти", съобщи Сибиха в изявление в Екс, добавяйки, че Украйна работи за минимизиране на риска от повторение на такива инциденти, информира БТА.

Службата за сигурност на Украйна съобщи днес, че за втори пореден ден и за трети път през последните девет дни е нанесла удар по рафинерия, собственост на „Лукойл", в руския град Перм. Среднощният удар предизвика пожар в ключово съоръжение за първична преработка на петрол в рафинерията, която според изявлението е една от най-големите в Русия и се намира на около 1500 километра от Украйна.

Службата добави, че отново е нанесла удар и по петролна помпена станция в района, като е повредила един от резервоарите.