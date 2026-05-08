Марко Рубио: Чакаме днес отговор от Иран за прекратяване на войната

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че САЩ трябва да получат днес отговор от Иран на предложението си за прекратяване на войната, предаде Ройтерс.

„Ще видим какво ще съдържа отговорът. Надяваме се, че това ще бъде нещо, което ще ни въведе в сериозен преговорен процес", каза Рубио пред репортери в Рим, съобщи БТА.

Той посочи още, че ако бъдат насочени ракети срещу САЩ, американските въоръжени сили ще отговорят на удара.

Държавният секретар освен това уточни, че вчерашните атаки в Ормузкия проток са били отделни от военната операция „Епична ярост".

Рубио имаше днес срещи в италианската столица с министъра на външните работи Антонио Таяни, както и с премиера Джорджа Мелони.

Американският държавен секретар разговаря час и половина с Мелони в Рим, предаде АНСА.

Преди това той обсъди двустранните отношения и ключови теми от световния дневен ред с италианския министър на външните работи Антонио Таяни.

Срещата на Рубио с Мелони започна с разцелуване и ръкостискане. После двамата позираха за фотографите, след което се оттеглиха за разговори. На срещата присъства и посланикът на САЩ в Рим Тилмън Фертита.

След срещата с Мелони Рубио заяви, че не е обсъждал с нея въпроса за американските бази на италианска територия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неотдавна намекна, че може да изтегли американските военни от бази в Италия, тъй като Италия не е помогнала на САЩ във войната в Иран.

След срещата с Мелони Рубио заяви, че е силен поддръжник на НАТО, но, че "някой европейски страни като Испания са отказали на САЩ използването на техни бази за една много сериозна спешна ситуация и това е породило известна ненужна опасност за САЩ, които са били ангажирани в офанзива срещу Иран".

Миналата седмица Мелони заяви, че не е съгласна със заплахите на Тръмп да изтегли американски военни, базирани в натовски съюзници, в това число Италия, Германия и Испания.

В последния месец Тръмп разкритикува на няколко пъти Мелони и Италия, след като Мелони защити папа Лъв Четиринадесети срещу упреците на Тръмп.

Рубио се срещна и с папата, като каза, че ауденцията е преминала "много положително"