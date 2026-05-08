ОАЕ обявиха първото по рода си разполагане на египетски сили на територията си

Екатерина Антонова, БТА

Обединените арабски емирства (ОАЕ). Снимка: pixabay

Обединените арабски емирства (ОАЕ) обявиха първото по рода си разполагане на египетски сили в рамките на границите си, съобщи онлайн изданието "Иджипт индипендънт".

Държавната агенция на емирствата съобщи след посещението на египетския президент Абдел Фатах ас Сиси в Абу Даби в четвъртък, където се срещна с колегата си шейх Мохамед бин Зайед ал Нахян, че двамата са посетили разположения в страната египетски отряд от изтребители. Ас Сиси и Бин Зайед са проверили готовността им, усилията за подобряване на оперативните способности и подготовката за различни предизвикателства.

По време на визитата държавният глава на Египет потвърди солидарността на нацията си с ОАЕ във всяка мярка, която предприема, за да защити суверенитета си и да гарантира безопасността на територията, гражданите и жителите си. Той потвърди острото осъждане на иранските атаки, насочени срещу цивилни и гражданска инфраструктура в емирствата.

Двамата лидери обсъдиха двустранните отношения и възможностите за засилване на сътрудничеството, както и регионалните развития и техните последици за регионалната и международната сигурност и стабилност.

