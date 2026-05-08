Няма повишена радиация след избухването на горски пожар до Чернобилската АЕЦ, обяви Русия

Русия заяви, че осъществява засилено наблюдение на радиационната обстановка, след като в радиоактивната зона на Чернобил се разрази голям горски пожар, и че няма повишени нива на радиация, предаде Ройтерс, като се позова на прессъобщение на органа за защита на потребителите "Роспотребнадзор".

"Радиационната обстановка в Руската федерация остава стабилна", пише в прессъобщението, цитирана от БТА.

Чернобилската катастрофа от 1986 г. е най-тежката ядрена авария в историята на гражданската енергетика. При нея се образува съдържащ йод-131, цезий-134 и цезий-137 радиоктивен облак, който преминава над части от Украйна, Беларус, Русия, Северна и Централна Европа.

По-рано днес украинските служби за справяне с извънредни ситуации съобщиха, че се борят с голям горски пожар в забранената зона около Чернобилската АЕЦ. Украински официални лица заявиха, че нивата на радиация са нормални.

Работата на пожарникарите е затруднена заради силните ветрове и противопехотните мини в района.