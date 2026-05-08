Полша получава от ЕС 43,7 милиарда евро заеми за отбрана

Министрите на отбраната и финансите на Полша, заедно с еврокомисарите по бюджета и отбраната, подписаха споразумението по програмата СЕЙФ (SAFЕ), подкрепяна от Европейския съюз, предаде ПАП.

По силата на споразумението Полша ще получи до 43,7 милиарда евро нисколихвени заеми за ускоряване на модернизацията на армията.

Документът беше подписан във Варшава от министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, министъра на финансите Анджей Домански, еврокомисаря по бюджета Пьотр Серафин и еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс.

На церемонията присъства и премиерът Доналд Туск.

"Това е преломен момент в историята на Полша и Европейския съюз", заяви Туск и подчерта, че средствата ще направят страната "по-безопасна в трудни и рискови времена".

Полша се включи в механизма за отбранителни заеми по време на председателството си на Съвета на ЕС през първата половина на 2025 г.

Еврокомисарят Кубилюс благодари на полските власти за лидерството им в укрепването на сигурността на източния фланг на Европа.

Полша е най-големият бенефициент от програмата СЕЙФ и първата от 19-те участващи държави, получила одобрение от Европейската комисия за подписване на споразумението, съобщи БТА.

Програмата СЕЙФ одобрена през февруари, предвижда общо 150 милиарда евро нисколихвени заеми за покъпка на военно оборудване, като се насърчават поръчки от европейски производители.

През март президентът Карол Навроцки обяви, че няма да подпише законопроекта за въвеждане на механизма СЕЙФ в полското законодателство. За да заобиколи президентското вето, правителството на Туск прие специална резолюция, която упълномощава министрите на отбраната и финансите да подпишат споразумението.

Полското правителство заяви, че възнамерява да насочи по-голямата част от средствата към поръчки от местни производители, като в следващите дни ще бъдат подписани десетки договори с полски доставчици на военна техника. Правителството планира също да използва част от средствата за полицията, граничната охрана и инфраструктурни проекти, свързани със сигурността.