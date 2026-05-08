Тръмп още не е решил за съюзниците, които не му дадоха свои военни бази

Американският президент Доналд Тръмп все още не е решил как да отговори на отказа на някои съюзници да позволят на американската армия да използва техни бази, заяви днес държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от световните агенции.

"Ако една от основните причини САЩ да са част от НАТО е възможността за разполагане на сили в Европа, които след това бихме могли да преразположим при други извънредни ситуации, и ако това вече не е така - поне що се отнася до някои членове на НАТО - тогава това представлява проблем и този проблем трябва да бъде решен", каза Рубио пред репортери по време на посещение в Рим, добавяйки, че Тръмп "все още не е взел подобни решения", съобщи БТА.