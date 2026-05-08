Управляващите в Англия губят местната власт

Три от съставните части на Обединеното кралство вече са в ръцете на националисти

Управляващата във Великобритания Лейбъристка партия претърпя катастрофална загуба на провелите се в четвъртък местни избори. Тя се раздели със стотици места в общински съвети, които нейни представители заемаха в продължение на десетилетия. За първи път от 27 г. няма да има мнозинство и в регионалния парламент на Уелс.

Затова още преди да бъдат огласени окончателните резултати, се заговори дали премиерът Киър Стармър не трябва да поеме отговорност за лошия резултат на ръководената от него партия и да освободи лидерския пост на лейбъристите. Той обаче заяви, че няма да се оттегли, защото това би означавало да потопи страната в хаос.

Големият печеливш на провелите се избори е набиращата популярност популистка партия “Реформирай Обединеното кралство” на Найджъл Фараж. Той е

добре познат в България,

тъй като преди 10 г. разпалваше страхове как Обединеното кралство ще бъде залято от българи и румънци, ако им се разреши свободен достъп до трудовия му пазар. Печелейки за първи път стотици места в общинските съвети на Англия, Фараж обяви, че е разбил двупартийния модел в управлението на Обединеното кралство. Според него постигнатите високи резултати от съпартийците му показват, че на националните парламентарни избори през 2029 г. нито лейбъристите, нито консерваторите ще са в състояние да спечелят мнозинство да управляват.

Хората на Фараж се представят много силно и в Уелс, където си оспорват лидерство с местна националистическа партия. Така за първи път регионалните парламенти на три от четирите съставни части на Великобритания ще бъдат ръководени от националисти. Ако първите министри на Северна Ирландия, Уелс и Шотландия са националисти, както се очертава да стане, това в известна степен

би застрашило дългосрочното бъдеще на Обединеното кралство,

коментира пред Би Би Си проф. Джон Тонг от университета в Ливърпул. Ако националистическият възход не доведе до нови референдуми за независимост, то със сигурност ще насърчи опити за други форми на разделение.