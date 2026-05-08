ЦРУ: Иран ще издържи морска блокада на САЩ до 120 дни

Източници на американското разузнаване твърдят, че Техеран е запазил 70% от ракетите си

ЦРУ смята, че Иран може да оцелее при блокада на САЩ от 90 до 120 дни, а вероятно и по-дълго, преди да се сблъска с по-сериозни икономически проблеми, съобщава в. “Вашингтон пост”. Вестникът се е сдобил с конфиденциален доклад на американската разузнавателна служба, представен на президента Доналд Тръмп по-рано тази седмица. Според документа Техеран притежава способността да издържи на продължителна обсада по вода.

Анонимен източник на медията намекна, че анализът на ЦРУ вероятно подценява икономическата устойчивост на Техеран. Според него, ако Иран успее да замени морското корабоплаване с железопътен транспорт, той би могъл да си осигури икономическа мрежа за сигурност.

Същевременно друг представител на американското разузнаване разкри, че Иран съхранява част от петрола си на борда на танкери и намалява производството в нефтените си находища, за да поддържа производството си в ситуация на ограничен износ.

“Обстановката в Иран далеч не е толкова тежка, колкото някои твърдят”, предупреждава той.

Освен това според документа ислямската република запазва приблизително 75% от предвоенния си арсенал от пускови установки и приблизително 70% от ракетите си. Също така американските разузнавачи смятат, че може би Иран е успял да възстанови и отвори отново почти всички свои подземни хранилища, да поправи някои повредени ракети и да сглоби нови, които са били почти готови преди началото на конфликта.

“Иран е успял да съкрати срока за производството на балистични ракети”, предупреждава анонимен източник на ЦРУ.

Бившият ръководител на иранското крило на израелското военно разузнаване Дани Цитринович пък се опасява, че войната на Вашингтон и Тел Авив срещу Техеран може да се окаже провал.

“Това, което започна като война, уж насочена към сваляне на режима и премахването на неговите ядрени и балистични ракетни способности, може вместо това да остави Иран по-силен от преди”, смята той.

Според него мирните преговори може да доведат до преустановяване на санкциите срещу режима на аятоласите. Прогнозира, че това ще им даде възможност да развият своя икономически потенциал, с който да подсилят групировките си в Близкия изток.

Въпреки тези оценки, изглежда, Тръмп остава положителен спрямо развитието на войната. Наскоро той определи морската блокада на САЩ срещу Иран като невероятна. “Флотът ни се представя невероятно. Той е като стоманена стена, която никой не може да пробие”, каза президентът.

