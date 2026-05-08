Завещание на седмицата: 131-мата на Радев да помня...

Илон Мъск се впечатли от солна мина в Румъния, приличала на тази от "Властелинът на пръстените"

Илон Мъск Снимка: X/@TheRichFromCali

Туристически обект в Румъния привлече вниманието на милиардера Илон Мъск. Става дума за солната мина „Униря" в Сланик, окръг Прахова, предават местните медии.

Най-богатият човек на земята реагира на видеоклип, който показва подземните галерии и ги сравнява с мините на Мория от "Властелинът на пръстените" - подземно царство, изградено от джуджета, за да добиват митрил - рядък и изключително ценен метал.

Публикацията има над четири милиона гледания по целия свят и е получила 73 хиляди харесвания. Сред над 800-те коментара e и този от официалния профил на Илон Мъск, съобщава БТА.

В края на 2024 г. изображения от солна мина "Турда" в Румъния също обиколиха света. Тогава мястото беше посетено от Мистър Бийст (MrBeast) - един от най-известните ютюбъри. Той публикува 20-минутно видео, видяно от над 30 милиона души за един ден.

През 2022 г.  Мъск се превърна в централна тема и у нас, след като коментира снимка на Белоградчишките скали в социалната мрежа X. Твърдеше се, че милиардерът дори ще дойде лично до България, но това така и не се случ.

