Ивелина от Карлово бе избрана за общински съветник в Питърбъро, пребори кандидат с 16 г. опит

Банялиева е първата българка, печелила място за консерваторите в местната власт

Това е изключително емоционална и историческа победа за мен, защото показва, че когато хората са обединени, всичко е възможно, каза пред "24 часа" Ивелина Банялиева. Тя е първата българка, която става общински съветник от английската Консервативна партия, и то в изключително труден момент за нея, когато не е на власт и губи поддръжници заради набиращата популярност "Реформирай Обединеното кралство" на Найджъл Фараж.

Освен това 38-годишната българка бе издигната в град Питърбъро, където се смяташе, че торите нямат шансове за успех. "Изправих се срещу много сериозни опоненти. Срещу мен беше дългогодишен либералдемократически съветник с 16-годишен опит, който дори беше сочен като бъдещ кмет на Питърбъро, ако спечели този мандат. Срещу нас беше и "Реформирай Обединеното кралство" с огромен бюджет и много силна кампания. Честно казано, почти всички прогнози и анкети показваха, че ще остана трета", разказа Ива, както е позната на Острова. Тя признава, че е работила в продължение на две години за тази победа. Ивелина Банялиева празнува победата си със съпартийци. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

"Това бяха разговори с хората, решаване на проблемите, помощ за възрастните жители, работа по сигнали. Хората видяха това и го оцениха. Успяхме да обединим различни общности – българи, литовци, латвийци, поляци, индийци, пакистанци, африканци и британци, които повярваха в мен и излязоха да ме подкрепят", споделя родената в Карлово сънародничка. Тя се надява нейната победа да покаже на много хора, че няма значение откъде идваш, ако работиш честно, ако си близо до общността и помагаш за решаване на проблемите ѝ. Кандидати като нея бяха сочени като контрапункт на разпалваните от Фараж антиимигрантски настроения.