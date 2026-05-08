Освободиха двама заложници от банка в Германия, обирджиите избягали

Полицията издирва обирджиите. Снимка: Ройтерс

Заложническата криза в банката в западния германски град Зинциг приключи, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Двете похитени лица са невредими, посочи говорител на органите на реда и добави, че извършителите се издирват.

Сградата е била щурмувана от специален отряд на полицията, който е открил двамата заложници заключени в помещение. Полицията посочи, че извършителят или извършителите вероятно са напуснали местопрестъплението по неизвестен засега маршрут, съобщава БТА.

По първоначални данни на полицията няколко извършители са взели заложници в банков клон в Зинциг в провинция Райнланд-Пфалц. За единия от заложниците се твърди, че е водач на инкасо автомобил.

В рамките на операцията на органите на реда са разположени стотици полицаи, а широк периметър в района на банката е отцепен.

