„Райънеър" затваря три бази в Гърция, намалява капацитета си на летището в Атина

Авиокомпанията „Райънеър" официално обяви днес, че затваря три свои бази в Гърция, съобщава гръцката телевизия "Скай". В съобщение на нискотарифната компания се посочва, че през октомври ще бъде затворена базата на летището "Македония" в Солун. Предстои затваряне на две бази на "Райънеър" на остров Крит за зимния сезон. В края на годината ще бъде намален и капацитетът на базата на международното летище в Атина "Елефтериос Венизелос".

Според съобщението промяната ще доведе до намаляване на пътническите места със 700 000 и орязване на 12 дестинации през зимния сезон.

Като причина за решението от "Райънеър" посочват големите такси, които се налагат от летището в Атина и от германския концесионер на летището в Солун "Фрапорт Гърция" (Fraport Greece) , съобщи БТА.

От компанията посочват, че повечето гръцки летища, особено управляваните от "Фрапорт Гърция", отказват да намалят държавната такса, която се плаща за всеки пътник. През ноември 2024 г. правителството намали таксата със 75 процента, за да стимулира целогодишния туризъм. "Фрапорт Гърция" не само не е намалил таксата, но е и увеличил таксите с 66 на сто спрямо нивата им преди ковид пандемията, твърдят от "Райанеър".