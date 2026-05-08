Пентагонът разсекретява нови досиета за НЛО

Днес Пентагонът обяви, че ще публикува за първи път нови, непоказвани досега документи относно "неидентифицирани аномални явления" (UAP) в рамките на Президентската система за разсекретяване и докладване на срещи с "неидентифицирани необясними явления".

Това междуведомствено звено включва Белия дом, Службата на директора на националното разузнаване, министерството на енергетиката, службата за разрешаване на аномалии във всички области на Пентагона, НАСА, ФБР и други компоненти на американските разузнавателни агенции.

Колекцията ще бъде поместена на WAR.GOV/UFO, а допълнителни файлове ще бъдат публикувани от американското военно министерство на периодична база.

Това обявяване следва указанията на президента Доналд Тръмп да започне процесът на идентифициране и декласифициране на правителствени файлове, свързани с НЛО, в интерес на пълна прозрачност. Нито един друг президент или администрация в историята не е постигнал такова ниво на прозрачност по отношение на НЛО, посочват от Пентагона.

"Американците вече имат незабавен достъп до разсекретените досиета на федералното правителство за НЛО. Най-новите видеоклипове, снимки и оригинални документи, свързани с НЛО, от цялото правителство на Съединените щати са събрани на едно място - без да се изисква достъп до класифицирана информация. Докато предишните администрации се опитваха да дискредитират или да разубедят американците, президентът Тръмп се стреми да осигури максимална прозрачност пред обществеността, която в крайна сметка може сама да си състави мнение за информацията, съдържаща се в тези досиета", казват още оттам.

"Американският народ поиска повече прозрачност по тези теми и президентът Тръмп отговаря на това искане. Въпреки че всички файлове са прегледани с оглед на сигурността, много от материалите все още не са анализирани за установяване на евентуални аномалии", заявяват от Пентагона.

„Министерството на отбраната работи в тясно сътрудничество с президента Тръмп, за да осигури безпрецедентна прозрачност по отношение на разбиранията на нашето правителство за неидентифицираните аномални явления. Тези досиета, скрити зад секретност, отдавна подхранват основателни спекулации и е време американският народ да ги види със собствените си очи. Публикуването на тези разсекретени документи демонстрира искрената ангажираност на администрацията на Тръмп към безпрецедентна прозрачност", заявява министърът на отбраната Пийт Хегсет.

„Американският народ отдавна търси прозрачност по отношение на информацията, с която разполага правителството за неидентифицирани аномални явления. Под ръководството на президента Тръмп, Службата на директора на Националната разузнавателна служба активно координира усилията на разузнавателната общност за разсекретяване с министерството на отбраната, за да се гарантира внимателен, изчерпателен и безпрецедентен преглед на наличните ни данни, с цел да се осигури максимална прозрачност на американския народ. Днешното публикуване е първото от поредица от съвместни усилия за разсекретяване и публикуване", казва директорът на Националната разузнавателна служба на САЩТълси Габард.

„ФБР се гордее, че застава рамо до рамо с президента Тръмп и нашите партньори от другите ведомства в това историческо разкриване на документи за НЛО. За първи път в историята американският народ има неограничен достъп до разсекретени правителствени досиета за неидентифицирани аномални явления – ниво на прозрачност, което нито една предишна администрация не е осигурявала. ФБР остава ангажирано да подкрепя тези продължаващи усилия за разсекретяване със същата строгост и почтеност, с които подхождаме към всеки въпрос, свързан с националната сигурност. Докато тези досиета продължават да бъдат преглеждани и публикувани, американският народ може да бъде уверен, че неговата сигурност остава наш най-висок приоритет", заявява шефът на ФБР Каш Пател.

„Приветствам усилията на цялото правителство на президента Тръмп да осигури по-голяма прозрачност пред американския народ по отношение на неидентифицираните аномални явления. В НАСА нашата работа е да съберем най-брилянтните умове и най-модерните научни инструменти, да проследяваме данните и да споделяме това, което научаваме. Ще останем откровени за това, което знаем, че е истина, за това, което все още не разбираме, и за всичко, което предстои да бъде открито. Изследването и търсенето на знания са в основата на мисията на НАСА, докато се стремим да разкрием тайните на Вселената", посочва администраторът на НАСА Джаред Айзакман.