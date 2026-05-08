Иран: Военните атаки на САЩ подкопават преговорите

Иранският външен министър Абас Арагчи обвини САЩ, че подкопават усилията за постигане на споразумение след размяната на атаки между САЩ и Иран, предаде ДПА.

"Всеки път, когато на масата се обсъжда дипломатическо решение, САЩ избират безразсъдна военна авантюра. Дали това е груба тактика за оказване на натиск?", написа днес Арагчи в "Екс".

Военното напрежение между враждуващите страни се изостри снощи, когато САЩ нанесоха удари по цели на иранска територия, а Иран атакува американски военни кораби с ракети и моторни лодки.

Говорител на иранското външно министерство заяви, че Техеран все още преценява как да отговори на американските предложения за прекратяване на войната, предаде агенция Тасним.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано изрази оптимизъм, че скоро може да бъде постигнато споразумение с ръководството на Иран за спиране на войната.

Междувременно американските въоръжени сили са нанесли днес още въздушни удари и са поразили няколко празни танкера, опитващи се да пробият блокадата на Иран, написа журналист на телевизия "Фокс нюз" в "Екс".

Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) заяви, че на повече от 70 танкера е било попречено днес да влязат или да напуснат ирански пристанища, предаде Ройтерс.

"Тези търговски кораби имат капацитета да превозват над 166 милиона барела ирански петрол на стойност над 13 млрд. долара", посочи СЕНТКОМ в публикация в "Екс", цитирана от БТА.

Тази седмица на сателитни снимки беше забелязан предполагаем петролен разлив, обхващащ площ от десетки квадратни километри в близост до основния петролен хъб на Иран – остров Харг.

Вероятният разлив, изглеждащ на снимките като сиво-бяло петно, обхваща водите на запад от острова с дължина 8 километра, показаха през последните три дни снимки от спътниците "Сентинел-1", "Сентинел-2" и "Сентинел-3" от системата "Коперник".

"На вид петното прилича на петролен разлив", каза Леон Морланд, изследовател в Центъра за конфликти и околна среда, който прецени, че то обхваща площ от приблизително 45 кв. км.

Регионален ирански представител заяви днес, че 10 моряци са били ранени, а петима са в неизвестност след засегнали товарен кораб американски удари в Ормузкия проток и района около него, предаде Франс прес.

"По време на агресивните действия, предприети от американците снощи във водите на Ормузкия проток и морето Макран (Оманския залив - бел. АФП), товарен кораб, намиращ се близо до устието на река Минаб, е бил поразен и се е възпламенил", заяви Мохамад Радмехр, представител на южната провинция Хормозган, цитиран от иранската новинарска агенция Мехр.