Папа Лъв XIV посети Помпей и Неапол (Снимки)

САЩ ще наложат допълнителни санкции срещу Куба

Куба Снимка: Pixabay

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че Съединените щати ще наложат допълнителни санкции срещу Куба, предаде агенция ЕФЕ.

След среща с италианския премиер Джорджа Мелони в Рим Рубио коментира санкциите срещу кубинския конгломерат "Групо де Администрасион Емпресариал" (ГАЕСА), обявени ден по-рано. Той каза, че компанията е създадена от кубински генерали и е генерирала милиарди долари приходи, без те да носят полза за кубинския народ.

"Нито един цент не е от полза за кубинския народ", заяви американският държавен секретар.

Той определи ГАЕСА като структура, която контролира голяма част от икономическите дейности, носещи приходи в Куба, а средствата според него отиват в ръцете на ограничен кръг представители на режима.

Рубио подчерта, че санкциите не са насочени срещу кубинските граждани, а срещу компании и структури, свързани с властта, съобщи БТА.

Вчера той обясни, че мерките срещу ГАЕСА са част от по-широкото затягане на санкциите срещу Куба, разпоредено от президента Доналд Тръмп на 1 май.

Тогава Тръмп подписа указ, който разширява обхвата на американските санкции до почти всички чуждестранни лица и компании, поддържащи търговски отношения с Куба, особено в секторите на енергетиката, отбраната, сигурността и финансите.

