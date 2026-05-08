САЩ неутрализираха два ирански танкера

Днес изтребители F/A-18 Super Hornet на американския флот са изстреляли прецизни боеприпаси по комините на два петролни танкера под ирански флаг в Оманския залив, като са извадили и двата от строя, преди да успеят да влязат в иранско пристанище, съобщи Türkiye Today.

Последната акция в рамките на морската блокада на Иран от страна на САЩ, както съобщи иранската информационна агенция „Фарс", довела до продължителни и спорадични сблъсъци между иранските сили и американските кораби в Ормузкия проток, които продължили няколко часа.

Централното командване на САЩ потвърди, че танкерите Sea Star III и Sevda са били спряни, преди да влязат в иранско пристанище в Оманския залив на 8 май.

„F/A-18 Super Hornet от самолетоносача „Джордж Х. У. Буш" (CVN 77) „изведе от строя и двата танкера, след като изстреля прецизни боеприпаси по комини им, като по този начин попречи на корабите, които не се подчиниха, да влязат в ирански води", се посочва в изявление на CENTCOM, публикувано в X. И двата кораба са били без товар в момента на прехващането. https://t.co/rOZfFGtptY — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 8, 2026

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) също потвърди, че танкерът „Хасна" под ирански флаг е бил изведен от строя на 6 май от изтребител F/A-18 Super Hornet от самолетоносача „Абрахам Линкълн" (CVN 72), който е изстрелял няколко снаряда от 20-милиметрово оръдие, за да повреди руля на танкера, докато той се е опитвал да отплава към иранско пристанище.

„И трите кораба вече не се насочват към Иран", заявяват от CENTCOM.

Адмирал Брад Купър, командир на Централното командване на въоръжените сили на САЩ заяви: „Американските сили в Близкия изток остават ангажирани с пълното прилагане на блокадата на кораби, влизащи или напускащи Иран. Нашите висококвалифицирани мъже и жени в униформа вършат невероятна работа."

CENTCOM съобщи още, че повече от 50 търговски кораба са били пренасочени и множество кораби са били изведени от строя от неговите сили, за да се гарантира спазването на блокадата от началото й. There are currently more than 70 tankers that U.S. forces are preventing from entering or leaving Iranian ports. These commercial ships have the capacity to transport over 166 million barrels of Iranian oil worth an estimated $13 billion-plus. pic.twitter.com/VBKfDwMwqJ — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 8, 2026

Отделно от това иранската информационна агенция „Фарс" съобщи, че в петък в Ормузкия пролив в продължение на няколко часа са се водили периодични сблъсъци между иранските въоръжени сили и американски кораби.

Докладът дойде ден след като три разрушителя на ВМС на САЩ преминаха през пролива под ирански ракетни и дронови атаки, като и двете страни обвиниха другата за започването на сблъсъка, а Тръмп го нарече „леко потупване", като примирието все още е номинално в сила.